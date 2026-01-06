SANA: в Париже при посредничестве США проходят сирийско-израильские переговоры

Агентство SANA со ссылкой на сирийский правительственный источник сообщает, что в Париже при посредничестве США проходят переговоры между Израилем и Сирией. Сирийскую делегацию возглавляют министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани и глава спецслужб Хусейн Саламе.

"Возобновление переговоров свидетельствует о нашей нерушимой приверженности восстановлению неотъемлемых национальных прав", – сообщил источник.

Он подчеркнул: главная тема переговоров – возобновление соглашения о прекращении огня от 1974 года и обеспечения отвода израильских сил на линию, которую они занимали до 8 декабря 2024 года в рамках соглашения, которое гарантирует сирийский суверенитет и предотвратит иностранное вмешательство во внутренние дела государства.

Добавим, что это пятый раунд контактов и первый почти за два месяца: процесс был поставлен на паузу из-за разногласий сторон и после ухода Рона Дермера, который ранее возглавлял израильскую группу. Перед встречей премьер-министр Нетаниягу сформировал новую команду переговорщиков, которую возглавил посол Израиля в США Йехиэль Лайтер.