Аракчи отверг обвинение во вмешательстве Ирана во внутренние дела Ливана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинение президента Ливана Жозефа Ауна в том, что Тегеран вмешивается во внутренние дела Бейрута на фоне войны между Израилем и "Хизбаллой".

"Судя по комментариям господина Ауна, можно подумать, что именно Иран оккупировал пятую часть Ливана, вытеснил четверть ливанцев и ежедневно бомбит его страну", – пишет Аракчи на X. "Если бы Ливан был разменной монетой в переговорах с Ираном, мы бы давно заключили сделку".

"Спасите Ливан от вашего настоящего врага, господин президент", – обращается Аракчи к Ауну.

Напомним, Жозеф Аун заявил, что Иран использует Ливан в качестве "разменной монеты" в переговорах с Соединенными Штатами, и ливанский народ расплачивается за интересы Ирана. Комментарии Ауна прозвучали после того, как "Хизбалла" отвергла новое соглашение о прекращении огня между израильским и ливанским правительствами, достигнутое при посредничестве США.