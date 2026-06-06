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Ближний Восток

Аракчи отверг обвинение во вмешательстве Ирана во внутренние дела Ливана

Иран
Ливан
Хизбалла
время публикации: 06 июня 2026 г., 07:58 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 08:26
Аббас Аракчи
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинение президента Ливана Жозефа Ауна в том, что Тегеран вмешивается во внутренние дела Бейрута на фоне войны между Израилем и "Хизбаллой".

"Судя по комментариям господина Ауна, можно подумать, что именно Иран оккупировал пятую часть Ливана, вытеснил четверть ливанцев и ежедневно бомбит его страну", – пишет Аракчи на X. "Если бы Ливан был разменной монетой в переговорах с Ираном, мы бы давно заключили сделку".

"Спасите Ливан от вашего настоящего врага, господин президент", – обращается Аракчи к Ауну.

Напомним, Жозеф Аун заявил, что Иран использует Ливан в качестве "разменной монеты" в переговорах с Соединенными Штатами, и ливанский народ расплачивается за интересы Ирана. Комментарии Ауна прозвучали после того, как "Хизбалла" отвергла новое соглашение о прекращении огня между израильским и ливанским правительствами, достигнутое при посредничестве США.

Ближний Восток
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