Иордания и Саудовская Аравия осудили иранские атаки на Кувейт и Бахрейн

Министерство иностранных дел Иордании осудило иранские атаки на Бахрейн и Кувейт, заявив, что они нарушают суверенитет обеих стран и угрожают их безопасности, стабильности и территориальной целостности.

В своем заявлении министерство заявило, что нападения являются явным нарушением международного права и представляют собой опасную эскалацию, подрывающую усилия по восстановлению безопасности в регионе.

Саудовская Аравия также заявила, что иранские атаки подорвали международные усилия по восстановлению стабильности на Ближнем Востоке.

МИД Саудовской Аравии выразил солидарность Эр-Рияда с Бахрейном и Кувейтом и заявил, что Саудовская Аравия полностью поддерживает любые меры, которые эти страны примут для защиты своего суверенитета.

В субботу, 6 июня, утром, Иран выпустил семь баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна. Атака произошла спустя несколько часов после того, как американские военные успешно отразили налет четырех иранских беспилотников-камикадзе.