Ближний Восток

Ас-Сиси в речи, посвященной "победе" в Войне Судного дня, поблагодарил Трампа

Газа
Война с ХАМАСом
Египет
Дональд Трамп
время публикации: 06 октября 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 13:15
Ас-Сиси в речи, посвященной "победе" в Войне Судного дня, поблагодарил Трампа
AP Photo/Hadi Mizban

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси выступил с обращением в честь 52-й годовщины Войны Судного дня. В Египте "Октябрьскую войну" считают своей победой, результатом которой стало мирное соглашение с Израилем и прекращение "израильской оккупации" Синайского полуострова.

Глава государства уделил немалое внимание плану президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе: "Я хочу выразить благодарность президенту США за инициативу, которая направлена на достижение перемирия после двух лет войны, геноцида, убийств и разрушений".

"Прекращение огня, возвращение заложников и задержанных, восстановление Газы и запуск мирного политического процесса, который ведет к созданию палестинского государства – все это означает, что мы на правильном пути, ведущим к миру и стабильности", – сказал ас-Сиси.

Он назвал соглашение с Израилем фундаментом последующих мирных соглашений в регионе, подчеркнув при этом, что мир, навязанный силой, ведет лишь к обострению конфликтов, в то время как результатом справедливого мира становится нормализация.

Ас-Сиси вновь заявил о недопустимости изгнания жителей Газы на египетскую территорию. "Наши вооруженные силы готовы защитить страну и ее границы", – заявил президент.

