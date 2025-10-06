Делегация ХАМАСа прибыла в Египет. Переговоры по Газе пройдут в Шарм аш-Шейхе

Из Катара в Египет прибыла делегация террористической организации ХАМАС для участия в переговорах по Газе. Делегацию возглавляет Халиль аль-Хайя, переживший покушение в Дохе 9 сентября, отмечает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Переговоры будут проходить в Шарм аш-Шейхе, на юге Синайского полуострова.

ХАМАС заявляет, что переговоры через посредников будут вестись "о механизмах прекращения огня, вывода оккупационных войск и обмена пленными".

В то же время ПИЦ цитирует и предложение президента США Дональда Трампа, предусматривающий возвращение живых израильских заложников и останков погибших в течение 72 часов после объявления о принятии соглашения, сдачу оружия "силами сопротивления" и разработку экономического и административного плана для сектора Газы.

Судя по публикации ПИЦ, ХАМАС не отвергает в целом "план Трампа", но рассчитывает добиться полного вывода сил ЦАХАЛа из Газы. Кроме того, в руководстве ХАМАСа есть разногласия по поводу сценария "разоружения" и дальнейшего управления Газой.

5 октября ХАМАС распространил заявление, в котором назвал "фейком" публикацию в арабских СМИ о том, что группировка согласилась сдать оружие. Ранее источник в ХАМАСе сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что группировка согласилась передать оружие палестинско-египетскому органу, который будет находиться под международным контролем. Это сообщение перепечатали многие арабские издания. Этот же источник утверждал в интервью "Аль-Арабии", что ХАМАС передал Израилю список живых и погибших заложников, и начал поиск тел погибших израильтян.

ХАМАС обвиняет Израиль в том, что после объявления о принятии "плана Трампа" ЦАХАЛ продолжает атаковать в Газе.

Судя по имеющимся данным, 6 октября в Шарм аш-Шейхе начнутся технические переговоры по реализации первой фазы "плана Трампа". Они будут касаться, прежде всего, процесса "обмена пленными". Об этом сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира".

Вечером 5 октября канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что он распорядился об отправке израильской переговорной делегации в Шарм аш-Шейх. В канцелярии отмечают, что министр по стратегическим вопросам Рон Дермер присоединится к делегации позднее.

Ранее израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что ключевые фигуры переговорного процесса – специальный посланник США Стив Виткофф, Джаред Кушнер и министр по стратегическим делам Рон Дермер – не будут присутствовать на переговорах и присоединятся к ним только в том случае, если на них произойдет существенный прогресс. По информации Ynet, Виткофф, Кушнер и Дермер приедут в Шарм аш-Шейх в среду, 8 октября.