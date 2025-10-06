x
06 октября 2025
06 октября 2025
К переговорной группе Израиля в Шарм аш-Шейхе присоединился генерал-майор Расан Алиан

время публикации: 06 октября 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 19:03
Yossi Zeliger/FLASH90

По информации новостной службы N12, координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан присоединился к израильской делегации в Шарм аш-Шейхе, где проходят переговоры с палестинской террористической организацией ХАМАС.

Ранее в Шарм аш-Шейх прибыла делегация ХАМАСа, которую возглавляет Халиль аль-Хайя, переживший покушение в Дохе 9 сентября. Также в Египте находятся представители Катара, выполняющие вместе с Египтом роль посредников.

В Шарм аш-Шейхе проходят переговоры по реализации первой фазы "плана Трампа". Они, прежде всего, касаются процесса "обмена пленными".

Ранее израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что ключевые фигуры переговорного процесса – специальный посланник США Стив Виткофф, Джаред Кушнер и министр по стратегическим делам Рон Дермер – не будут присутствовать на переговорах и присоединятся к ним только в том случае, если на них произойдет существенный прогресс. По информации Ynet, Виткофф, Кушнер и Дермер приедут в Шарм аш-Шейх в среду, 8 октября.

