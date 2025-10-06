x
06 октября 2025
|
последняя новость: 17:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 17:06
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Израильская переговорная делегация прибыла в Шарм аш-Шейх

Заложники
ХАМАС
Египет
время публикации: 06 октября 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 16:02
Израильская переговорная делегация прибыла в Шарм аш-Шейх
Yossi Aloni/FLASH90

Перед началом переговоров по плану Трампа израильская переговорная делегация прибыла в Шарм аш-Шейх на юге Синайского полуострова. Переговоры с палестинской террористической организацией ХАМАС будут вестись через посредников, представителей Катара, Египта, Турции и США.

Ранее в Шарм аш-Шейх прибыла делегация ХАМАСа, которую возглавляет Халиль аль-Хайя, переживший покушение в Дохе 9 сентября.

Судя по имеющимся данным, 6 октября в Шарм аш-Шейхе начнутся технические переговоры по реализации первой фазы "плана Трампа". Они будут касаться, прежде всего, процесса "обмена пленными". Об этом сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира".

Вечером 5 октября канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что он распорядился об отправке израильской переговорной делегации в Шарм аш-Шейх. В канцелярии отмечают, что министр по стратегическим вопросам Рон Дермер присоединится к делегации позднее.

Ранее израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что ключевые фигуры переговорного процесса – специальный посланник США Стив Виткофф, Джаред Кушнер и министр по стратегическим делам Рон Дермер – не будут присутствовать на переговорах и присоединятся к ним только в том случае, если на них произойдет существенный прогресс. По информации Ynet, Виткофф, Кушнер и Дермер приедут в Шарм аш-Шейх в среду, 8 октября.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 октября 2025

Делегация ХАМАСа прибыла в Египет. Переговоры по Газе пройдут в Шарм аш-Шейхе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2025

Нетаниягу распорядился об отправке переговорной группы в Египет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2025

СМИ: ХАМАС передал Израилю список живых и погибших заложников