06 октября 2025
06 октября 2025
Накануне войны с Израилем Иран потерял связь с двумя новейшими спутниками

время публикации: 06 октября 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 14:50
Накануне войны с Израилем Иран потерял связь с двумя новейшими спутниками
Wikipedia.org. Фото: Mohammad Agah/Tasnim News Agency

Генеральный директор частной иранской аэрокосмической компании "Омид Фаза" Хосейн Шахраби сообщил, что за две недели до начала 12-дневной войны с Израилем был потерян контакт со спутником "Ходход". Связь восстановить так и не удалось.

По словам Шараби, спутник вышел из строя после того, как получил нежелательную команду. Менеджер отметил: то, это случилось накануне военного конфликта, вызывает вопросы.

Проблемы возникли и с новейшим спутником "Косар", также произведенном компанией. Он страдает от различных проблем и, в частности, не передает на Землю изображения. Директор "Омид Фаза" отметил: у него нет данных, позволяющих судить, идет ли речь о технической неисправности или умышленной диверсии.

Оба спутника были запущены с российского космодрома "Восточный" носителем "Союз" 5 ноября 2024 года. По официальной версии, они предназначены для дистанционного зондирования Земли.

