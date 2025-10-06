x
06 октября 2025
|
последняя новость: 14:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 14:21
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран выразил осторожную поддержку плану Трампа по Газе

ХАМАС
Газа
Дональд Трамп
Иран
время публикации: 06 октября 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 14:15
Иран выразил осторожную поддержку плану Трампа по Газе
Пресс-служба МИД Ирана

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, отвечая на вопрос об отношении к плану президента США Дональда Трампа, что официальный Тегеран поддерживает любую инициативу, которая положит конец убийствам в Газе.

При этом чиновник сообщил, что у плана есть опасные аспекты и что существует опасность, что Израиль будет препятствовать его реализации. Он подчеркнул, что окончательное решение по поводу плана должны принимать сами палестинцы.

Багаи также сообщил, что Иран не намерен возобновлять ядерные переговоры с Великобританией, Францией и Германией, инициировавшими возобновление санкций, которые были отменены в 2015 году после подписания соглашения о судьбе иранской ядерной программы.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 октября 2025

Ас-Сиси в речи, посвященной "победе" в Войне Судного дня, поблагодарил Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 октября 2025

Президент Трамп: "Первый этап переговоров будет завершен уже на нынешней неделе"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 октября 2025

Совместное заявление МИД мусульманских стран: "Приветствуем ответ, данный ХАМАСом Трампу"