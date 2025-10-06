Иран выразил осторожную поддержку плану Трампа по Газе

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, отвечая на вопрос об отношении к плану президента США Дональда Трампа, что официальный Тегеран поддерживает любую инициативу, которая положит конец убийствам в Газе.

При этом чиновник сообщил, что у плана есть опасные аспекты и что существует опасность, что Израиль будет препятствовать его реализации. Он подчеркнул, что окончательное решение по поводу плана должны принимать сами палестинцы.

Багаи также сообщил, что Иран не намерен возобновлять ядерные переговоры с Великобританией, Францией и Германией, инициировавшими возобновление санкций, которые были отменены в 2015 году после подписания соглашения о судьбе иранской ядерной программы.