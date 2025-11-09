Жесткий ответ правительства Израиля: "Турецкий ботинок в Газу не ступит"

Представительница пресс-службы правительства Израиля в очередной раз подчеркнула: Израиль категорически против участия Турции в международных силах, которые должны будут заменить ЦАХАЛ в секторе Газы. "Турецкий ботинок в Газу не ступит", – заявила, отвечая на вопрос журналистов, представительница правительства Шош Бедросян.

В соответствии с планом президента США Дональда Трампа, призванному прекратить длящуюся уже более двух лет войну, временные международные "стабилизационные силы" должны постепенно взять на себя обеспечение безопасности в секторе Газы.

Эти силы пока не созданы, их формат не утвержден, и многие страны настаивают, чтобы их мандат был утвержден Советом Безопасности ООН.

Специальный представитель президента Трампа на Ближнем Востоке Том Баррак ранее заявлял, что Анкара все же примет участие в миссии. Однако вице-президент США Джей-Ди Вэнс подчеркнул, что Вашингтон видит "конструктивную роль" Турции, но не будет навязывать Израилю присутствие иностранных войск на его территории.