ООН призвала вернуть Голаны Сирии, среди поддержавших резолюцию – Россия, Украина и Азербайджан

Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Израиль уйти с Голанских высот и отступить к линии, существовавшей 4 июня 1967 года – до начала Шестидневной войны.

"Мы вновь требуем полного ухода с оккупированных сирийских Голан и реализации соответствующих резолюций Совета безопасности. Продолжение оккупации Голан и их фактическая аннексия препятствуют достижение справедливого и всеобъемлющего мира в регионе", – говорится в тексте.

В поддержку резолюции проголосовали 123 страны, 41 воздержалась, семь выступили против – США, Израиль, Палау, Микронезия, Парагвай, Папуа Новая Гвинея, Тонга.

Отметим, что среди поддержавших документ – Россия, Украина, Молдова, Латвия, Германия, Азербайджан, Армения, Франция в то время как воздержались Великобритания, Канада, Австралия, Аргентина, Литва, Эстония, Грузия. Несколько стран в голосовании не участвовали.

"ООН вновь продемонстрировала свой отрыв от реальности. Вместо того, чтобы заняться преступлениями иранской оси и опасными действиями группировок в Сирии, она потребовала израильского отступления с высоты, необходимой для защиты наших граждан. Израиль никогда не вернется к линии 1967 года", – сообщил представитель Израиля в ООН Дани Данон.