Постпред США при ООН посетит Израиль для обсуждения напряженности на границах с Ливаном и Сирией

На следующей неделе Израиль посетит постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что визит состоится на фоне новой эскалации напряженности на границах Израиля с Ливаном и Сирией. Задача Майка Уолтца попытаться снизить напряженность.

Во вторник, 2 декабря, Майк Уолтц, комментируя ситуацию в Ливане, заявил, что США продолжат добиваться полного разоружения "Хизбаллы". "Они должны сложить оружие и оставаться в таком положении. Это будет непросто. Иногда это будет шаг вперед и два назад, но это возможно. Израиль имеет право на самооборону. Президент США и его администрация всегда выбирают мир, а не войну, но если необходимы жесткие меры, они будут предприняты", – сказал он на конференции газеты "Исраэль а-Йом" в Нью-Йорке.