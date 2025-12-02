x
Израиль

Постпред США при ООН посетит Израиль для обсуждения напряженности на границах с Ливаном и Сирией

Ливан
Сирия
Израиль
США
ООН
время публикации: 02 декабря 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 18:20
Постпред США при ООН посетит Израиль для обсуждения напряженности на границах с Ливаном и Сирией
AP Photo/Jose Luis Magana

На следующей неделе Израиль посетит постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что визит состоится на фоне новой эскалации напряженности на границах Израиля с Ливаном и Сирией. Задача Майка Уолтца попытаться снизить напряженность.

Во вторник, 2 декабря, Майк Уолтц, комментируя ситуацию в Ливане, заявил, что США продолжат добиваться полного разоружения "Хизбаллы". "Они должны сложить оружие и оставаться в таком положении. Это будет непросто. Иногда это будет шаг вперед и два назад, но это возможно. Израиль имеет право на самооборону. Президент США и его администрация всегда выбирают мир, а не войну, но если необходимы жесткие меры, они будут предприняты", – сказал он на конференции газеты "Исраэль а-Йом" в Нью-Йорке.

