Лапида и Беннета обвиняют в плагиате: бренд "Бэяхад" принадлежит другой партии

Адвокат Шай Маркус, представляющий партию "Бэяхад Нацлиах", направил срочное письмо перед подачей иска в суд партиям "Беннет 2026" и "Еш Атид": он требует немедленно прекратить использование чужого политического бренда, сообщает в понедельник, 27 апреля, "Сругим".

В своем письме он указывает, что использование названия, похожего на название уже существующей партии, юридически недопустимо и вводит избирателей в заблуждение. При этом Шай Маркус подчеркивает, что партии "Бэяхад" во главе с Нафтали Беннетом официально не существует, поскольку она не зарегистрирована.

Между тем, сразу после объявления об объединении появились проплаченные публикации в поисковых системах, представляющие Нафтали Беннета в качестве лидера партии "Бэяхад". Шай Маркус требует прекратить использования этого названия в течение 24 часов и опубликовать разъяснение по данному поводу.

Письмо также направлено регистратору партий в министерстве юстиции. В нем содержится предупреждение: если требования не будут выполнены, партия обратится к правовым мерам для защиты своих прав. На данном этапе официальной реакции со стороны Беннета или Лапида не поступало.