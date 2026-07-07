Трамп на полях саммита NATO: США рассмотрят возможность продажи Турции истребителей F-35

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Анкаре на полях саммита NATO. По данным TRT World, одной из тем переговоров стала возможная покупка Турцией американских истребителей F-35.

На совместной пресс-конференции Трамп не исключил продажу Турции современных самолетов-невидимок. По его словам, Анкара была "лояльна" Вашингтону, иногда даже больше, чем другие страны, от которых США ожидали поддержки. "Это решение, которое нам предстоит принять", - сказал Трамп.

Эрдоган, со своей стороны, заявил, что вопрос поставок F-35 Турции обсуждается с США уже давно. По его словам, Турции уже были обещаны пять истребителей-невидимок, и выразил надежду, что на саммите NATO вопрос поставок F-35 удастся сдвинуть с мертвой точки.

Трамп также высоко оценил Эрдогана и военную мощь Турции. Говоря о войне с Ираном и отношениях Анкары с Израилем, президент США заявил, что Турция могла "присоединиться к другой стороне", но не сделала этого. "Возможно, они не сделали этого из-за меня", - сказал президент США.

В Израиле обеспокоены возможной продажей F-35 Турции. По информации Axios, премьер-министр Биньямин Нетаниягу ранее просил Трампа не продавать Анкаре вооружения, которые позволят модернизировать турецкие ВВС. По словам Нетаниягу, передача Турции F-35 или двигателей для истребителей может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке, который, в том числе, обеспечивается превосходством Израиля в воздухе.