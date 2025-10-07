СМИ о первом дне переговоров в Египте по Газе: "На позитивной ноте"

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает что первый день возобновленных непрямых контактов между делегациями Израиля и ХАМАСа в Египте завершился "на позитивной ноте".

Агентство France-Presse уточняет, что первый раунд переговоров длился около четырех часов, также отмечая его "позитивный" характер.

Сегодня днем, 7 октября, переговоры в Шарм аш-Шейхе продолжаются.

Пока, судя по имеющимся данным, никакие договоренности не достигнуты.

На данном этапе ведутся технические переговоры по реализации первой фазы "плана Трампа". Они касаются, прежде всего, процесса "обмена пленными".