07 октября 2025
07 октября 2025
Ближний Восток

СМИ о первом дне переговоров в Египте по Газе: "На позитивной ноте"

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Египет
Заложники
время публикации: 07 октября 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 10:37
"Аль-Джазира" о первом дне переговоров в Египте по Газе: "На позитивной ноте"
AP Photo/Ahmed Hassan

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает что первый день возобновленных непрямых контактов между делегациями Израиля и ХАМАСа в Египте завершился "на позитивной ноте".

Агентство France-Presse уточняет, что первый раунд переговоров длился около четырех часов, также отмечая его "позитивный" характер.

Сегодня днем, 7 октября, переговоры в Шарм аш-Шейхе продолжаются.

Пока, судя по имеющимся данным, никакие договоренности не достигнуты.

На данном этапе ведутся технические переговоры по реализации первой фазы "плана Трампа". Они касаются, прежде всего, процесса "обмена пленными".

Ближний Восток
