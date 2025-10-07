СМИ о первом дне переговоров в Египте по Газе: "На позитивной ноте"
время публикации: 07 октября 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 10:37
Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает что первый день возобновленных непрямых контактов между делегациями Израиля и ХАМАСа в Египте завершился "на позитивной ноте".
Агентство France-Presse уточняет, что первый раунд переговоров длился около четырех часов, также отмечая его "позитивный" характер.
Сегодня днем, 7 октября, переговоры в Шарм аш-Шейхе продолжаются.
Пока, судя по имеющимся данным, никакие договоренности не достигнуты.
На данном этапе ведутся технические переговоры по реализации первой фазы "плана Трампа". Они касаются, прежде всего, процесса "обмена пленными".
