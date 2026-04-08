08 апреля 2026
последняя новость: 10:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 апреля 2026
08 апреля 2026
последняя новость: 10:09
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Взрывы и пожар после ракетной тревоги в Бахрейне, власти говорят об иранской агрессии

Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 08:52
На фото результат одной из атак Ирана в начале войны, 9 марта 2026 года
Bahrain Interior Ministry via AP, File

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о том, что пожарной службе удалось взять под контроль пожар, вспыхнувший на одном из подвергшихся иранской атаке объектов. Пострадавших нет. Ракетная тревога сработала в Бахрейне около часа назад.

С начала войны с Ираном 28 февраля Бахрейну удалось перехватить 188 баллистических ракет и 477 ударных беспилотников из Ирана. Иран атаковал Бахрейн на ежедневной основе, в качестве целей выбирались аэропорт, порты, опреснительная установка и жилые районы.

Бахрейн не участвовал в американо-израильской военной операции против Ирана, но как одно из соседних с Ираном государств оказался среди целей. В течение войны Иран атаковал десять стран ракетами и ударными беспилотниками.

