КСИР заявил, что Израиль использовал баллистические ракеты воздушного базирования

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Израиль осуществил свои последние удары по целям в Иране с использованием баллистических ракет воздушного базирования.

Иранские СМИ сообщили, что Израиль нанес удары примерно по 15 целям, а телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что одной из них был склад беспилотников в Тегеране.

В некоторых сообщениях также указывалось, что международный аэропорт Мехрабад в Тегеране входил в число атакуемых объектов.