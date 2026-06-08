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Ближний Восток

КСИР заявил, что Израиль использовал баллистические ракеты воздушного базирования

Иран
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 05:32 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 05:40
КСИР заявил, что Израиль использовал баллистические ракеты воздушного базирования
AP Photo/Vahid Salemi

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Израиль осуществил свои последние удары по целям в Иране с использованием баллистических ракет воздушного базирования.

Иранские СМИ сообщили, что Израиль нанес удары примерно по 15 целям, а телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что одной из них был склад беспилотников в Тегеране.

В некоторых сообщениях также указывалось, что международный аэропорт Мехрабад в Тегеране входил в число атакуемых объектов.

Ближний Восток
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