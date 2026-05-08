Возможное разоружение "Хизбаллы". В Ливане усиливается критика в адрес президента Ауна

В Ливане усиливается критика в адрес президента Жозефа Ауна на фоне контактов о возможных переговорах с Израилем.

Как сообщает "Кан", претензии звучат не только со стороны "Хизбаллы", но и из лагеря ее противников.

Политический источник в Бейруте, связанный с силами, противостоящими "Хизбалле", заявил, что президенту не следует принимать условия "Хизбаллы" в качестве основы для переговоров. По словам источника, вопрос о разоружении "Хизбаллы" должен обсуждаться всерьез, а не выноситься за скобки.