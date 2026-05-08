08 мая 2026
последняя новость: 11:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Рекорд Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 08 мая 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 10:11
Рекорд Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА
AP Photo/Nate Billings

Состоялись матчи второго раунда плэй-офф НБА. "Детройт" и "Оклахома-Сити" одержали вторые победы в сериях.

Детройт Пистонз - Кливленд Кавальерз 107:97 (счет в серии 2:0)

Лидер "Детройта" Кейд Каннингем сделал "дабл-дабл" (25 + 10 передач).

Оклахома-Сити Тендер - Лос-Анджелес Лейкерс 125:107 (2:0)

Первую половину матча выиграли гости 58:57.

Решающей стала третья четверть, в которой чемпион убедительно победил 36:22.

Леброн Джеймс набрал 23 очка и сделал 6 передач. Он стал первым игроком в истории, который сыграл 300 матчей в плэй-офф НБА.

