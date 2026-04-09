ВМС КСИР предлагают альтернативные маршруты в Ормузском проливе, чтобы избежать морских мин
время публикации: 09 апреля 2026 г., 03:24 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 05:23
Военно-морские силы "Корпуса стражей исламской революции" опубликовали карту, показывающую альтернативные судоходные маршруты в Ормузском проливе, чтобы помочь судам, проходящим через него, избежать морских мин.
Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.
ВМС КСИР предлагают альтернативные маршруты: из Оманского залива на север, мимо острова Ларк, затем в Персидский залив, и в обратно направлении.