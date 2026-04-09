ВМС КСИР предлагают альтернативные маршруты в Ормузском проливе, чтобы избежать морских мин

Военно-морские силы "Корпуса стражей исламской революции" опубликовали карту, показывающую альтернативные судоходные маршруты в Ормузском проливе, чтобы помочь судам, проходящим через него, избежать морских мин.

Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.

ВМС КСИР предлагают альтернативные маршруты: из Оманского залива на север, мимо острова Ларк, затем в Персидский залив, и в обратно направлении.