Президент Ирана: "Удары Израиля в Ливане лишают переговоры всякого смысла"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что "агрессия Израиля против Ливана является нарушением предварительного соглашения о прекращении огня и опасным признаком обмана и несоблюдения возможных договоренностей".

В своей публикации в социальной сети X он добавил: "Продолжение атак сделает переговоры бессмысленными. Наши руки остаются на спусковых крючках. Иран никогда не оставит своих ливанских братьев и сестер".