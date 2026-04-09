Президент Ирана: "Удары Израиля в Ливане лишают переговоры всякого смысла"
время публикации: 09 апреля 2026 г., 15:20 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 15:25
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что "агрессия Израиля против Ливана является нарушением предварительного соглашения о прекращении огня и опасным признаком обмана и несоблюдения возможных договоренностей".
В своей публикации в социальной сети X он добавил: "Продолжение атак сделает переговоры бессмысленными. Наши руки остаются на спусковых крючках. Иран никогда не оставит своих ливанских братьев и сестер".