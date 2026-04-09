Кая Каллас: "Право Израиля на самооборону не может оправдать гибели сотен ливанцев"

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с заявлением, посвященным ситуации в Ливане. ""Хизбалла" втянула Ливан в эту войну, но право Израиля на самооборону не может оправдать подобных разрушений", – сообщила она.

"Израильские удары минувшей ночью привели к гибели сотен человек, и это заставляет усомниться в утверждениях, что подобные жесткие меры являются самообороной. Действия Израиля угрожают перемирию между Ираном и США. Это перемирие необходимо распространить и на Ливан", – считает представительница ЕС.

Минувшим днем президент США Дональд Трамп сообщил, что прекращение огня не распространяется на Ливан. Добавим: включение Ливана в соглашение фактически стало бы американским признанием, что северный сосед Израиля находится в зоне иранских интересов, перечеркнув усилия ливанского правительства по освобождению от иранского влияния.