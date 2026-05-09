Разведка США: Моджтаба Хаменеи играет ключевую роль в разработке военной стратегии Ирана

Разведка США полагает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи играет ключевую роль в разработке военной стратегии страны совместно с другими высокопоставленными чиновниками, сообщает CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц.

Источники заявляют, что США не удалось определить местонахождение Хаменеи с тех пор, как он получил ранения в ходе удара, в результате которого погиб его отец. С тех пор Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике.

Источники добавляют, что он остается в безопасном месте, проходя лечение от тяжелых ожогов лица, руки, туловища и ноги.