Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Разведка США: Моджтаба Хаменеи играет ключевую роль в разработке военной стратегии Ирана

Иран
время публикации: 09 мая 2026 г., 08:56 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 09:31
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи
Wikipedia.org/Tasnim News Agency

Разведка США полагает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи играет ключевую роль в разработке военной стратегии страны совместно с другими высокопоставленными чиновниками, сообщает CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц.

Источники заявляют, что США не удалось определить местонахождение Хаменеи с тех пор, как он получил ранения в ходе удара, в результате которого погиб его отец. С тех пор Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике.

Источники добавляют, что он остается в безопасном месте, проходя лечение от тяжелых ожогов лица, руки, туловища и ноги.

