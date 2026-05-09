Дофамин может увеличивать продолжительность человеческой памяти

Психологи пришли к выводу, что мозг может использовать дофамин для "растягивания" субъективного ощущения времени между событиями, разбивая переживания на отдельные эпизоды, которые затем можно по-разному воссоздавать в памяти. В исследовании, опубликованном в Nature Communications, показано, что вентральная тегментальная область – зона мозга, отвечающая за выработку дофамина – активируется в момент, когда человек фиксирует начало нового события во время МРТ-сканирования. При этом чем сильнее была активность этой области, тем больше участникам казалось, что прошло времени. Ученые также заметили, что более частое моргание сопровождалось тем же эффектом: людям казалось, что временной промежуток был длиннее.

В эксперименте 32 участника смотрели на изображения предметов во время МРТ-сканирования. Одновременно им в наушниках воспроизводились звуки: один и тот же тон повторялся в одном ухе, создавая ощущение единого события. Затем звук резко менялся – переходил в другое ухо и менял высоту, формируя "границу события". Сканирование показало, что в такие моменты активируется вентральная тегментальная область, связанная с выработкой дофамина. При этом участники чаще моргали – еще один косвенный признак дофаминовой активности.

Затем добровольцам показывали пары изображений и спрашивали, насколько далеко по времени они находились друг от друга. Хотя на самом деле все изображения демонстрировались с одинаковыми интервалами, люди считали, что объекты, разделенные "переключениями" звука, находились дальше друг от друга во времени. Чем чаще участники моргали, тем сильнее проявлялся этот эффект. По словам исследователей, такое "замедление" времени в памяти может быть полезным: оно помогает лучше отделять события друг от друга и структурировать опыт.

При этом ученые подчеркивают ограничения работы: МРТ не позволяет напрямую измерить выброс дофамина или доказать, что именно он вызывает искажение времени. Также пока не ясно, насколько эти эффекты проявляются в реальной жизни. Тем не менее, результаты помогают объяснить, почему время ощущается по-разному в разных ситуациях. Например, во время пандемии COVID-19 многие чувствовали, что дни тянутся долго, но в памяти этот период "сжимается" – из-за однообразия и отсутствия ярких событий. В то же время стрессовые и насыщенные периоды, наоборот, запоминаются как более продолжительные, потому что мозг фиксирует больше изменений и деталей.