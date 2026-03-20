x
20 марта 2026
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
МИД РФ прокомментировал удар ЦАХАЛа по иранским целям в Каспийском море

время публикации: 20 марта 2026 г., 19:11 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 19:17
AP Photo/Pavel Bednyakov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала удар ЦАХАЛа по иранским целям в Каспийском море. Удар был направлен против военных кораблей ВМФ Ирана.

"Безрассудные и безответственные действия агрессоров создают угрозу втягивания прикаспийских государств в военный конфликт", – заявила Захарова.

Ранее Иран сообщил об ударах в районе города Бендер-Энзели, находящегося на побережье Каспийского моря. Здесь находится один из штабов ВМФ Ирана.

