МИД РФ прокомментировал удар ЦАХАЛа по иранским целям в Каспийском море

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала удар ЦАХАЛа по иранским целям в Каспийском море. Удар был направлен против военных кораблей ВМФ Ирана.

"Безрассудные и безответственные действия агрессоров создают угрозу втягивания прикаспийских государств в военный конфликт", – заявила Захарова.

Ранее Иран сообщил об ударах в районе города Бендер-Энзели, находящегося на побережье Каспийского моря. Здесь находится один из штабов ВМФ Ирана.