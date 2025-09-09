x
Ближний Восток

Источник в ХАМАСе РИА Новости: в результате удара Израиля в Дохе пострадали "члены делегации"

Катар
Война с ХАМАСом
СМИ
время публикации: 09 сентября 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 17:58
AP Photo/Pavel Golovkin, Pool

"Некоторые члены делегации движения ХАМАС, по предварительной информации, получили ранения в результате израильских ударов по жилым зданиям в Дохе, заявил РИА Новости источник в движении", – сообщает российское агентство.

"Поступает информация о пострадавших среди членов сопровождавшей их (руководителей ХАМАС) делегации, данные об их состоянии уточняются", – сказал источник.

При этом РИА Новости со ссылкой на тот же источник заявляет, что цели израильской операции достигнуты не были – то есть никто из лидеров ХАМАСа, вопреки сообщениям "Аль-Арабии" и "Аль-Хадат", не был уничтожен.

