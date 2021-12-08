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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи8 декабря 2021 г., 14:28

"Умный забор" на границе сектора Газы. Фоторепортаж

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Фото: Flash90 и Associated Press

На этой неделе было официально объявлено о завершении строительства нового "забора" на границе Газы – комлекса "умных" заградительных конструкций вдоль северной и восточной границ сектора.

Общая протяженность "забора", который проходит не только по суше, но и по морю, – 65 км. Он имеет наземную и подземную часть. Строительство продолжалось 3,5 года.

Министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что "забор" представляет собой комплекс сооружений из железа и бетона, он оснащен чуткими датчиками, фиксирующими любую активность около границы – на поверхности и под землей.

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