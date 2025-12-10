Актеру и режиссеру Кеннету Бране, "Генриху V" и "Гамлету" – 65. Фотогалерея

Фото: Associated Press

10 декабря исполнилось 65 лет знаменитому британскому актеру и режиссеру Кеннету Бране – лауреату премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, "Эмми".

Кеннет Чарльз Брана родился 10 декабря 1960 года в Белфасте, Северная Ирландия, в семье рабочего-строителя. Когда ему было девять, семья переехала в английский Рединг, спасаясь от нестабильной обстановки в Ольстере. В школе Брана увлекся театром и решил стать актером, после чего поступил в Королевскую академию драматического искусства (RADA) в Лондоне. Уже в начале 1980-х он оказался одним из самых заметных молодых актеров Королевской шекспировской компании.

Мировую известность Брана получил в конце 1980-х благодаря фильму "Генрих V" (1989), который он сам поставил, и в котором сыграл главную роль. Картина принесла ему сразу две номинации на "Оскар" – как актеру и как режиссеру. В последующие годы он стал одним из главных популяризаторов Шекспира в кино: поставил "Много шума из ничего" (1993), четырехчасового "Гамлета" (1996), вновь сыграв главную роль, "Как вам это понравится" (2006) и другие экранизации. Параллельно Брана снимал и не-шекспировские фильмы – "Дело "Румпельштильцхен", "Франкенштейн Мэри Шелли" и др.

Начиная с 2000-х Брана активно работает в крупном голливудском кино и на телевидении. Он сыграл преподавателя Гилдероя Локхарта в "Гарри Поттере и Тайной комнате", режиссировал супергеройский блокбастер "Тор" (2011) и диснеевскую "Золушку" (2015). В последние годы он стал экранным Эркюлем Пуаро, поставив и сыграв главную роль в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе", "Смерть на Ниле" и "Призраки в Венеции". Как актер он заметен и в авторском кино – среди его работ "Дюнкерк" и "Довод" Кристофера Нолана, "Мой недельный роман с Мэрилин".

Особое место в его карьере занимает полуавтобиографический фильм "Белфаст" (2021), рассказывающий о детстве в Северной Ирландии на фоне конфликта. Лента принесла Бране "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и сделала его первым человеком в истории, получившим номинации Академии сразу в семи разных категориях за карьеру. За вклад в искусство он был посвящен в рыцари в 2012 году.

Кеннет Брана был женат на актрисе Эмме Томпсон. С 2003 года его супругой является художник-постановщик Линдси Браннок. Актр старается не афишировать свою частную жизнь.