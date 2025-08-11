Последствия пыльной бури в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Oded Balilty и Chaim Goldberg/Flash90

На фоне экстремально жаркой погоды в Израиле, в Иерусалиме и окрестностях, а также в Иудее и Самарии, в Иорданской долине, в Араве и Негеве наблюдается сильная запыленность воздуха.

Минздрав Израиля рекомендует: на этой неделе избегать физических нагрузок на открытом воздухе/ Эта рекомендация касается всех, но прежде всего – людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин и детей.