11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Последствия пыльной бури в Иерусалиме. Фоторепортаж

время публикации: 11 августа 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 11:38

Фото: AP Photo/Oded Balilty и Chaim Goldberg/Flash90

На фоне экстремально жаркой погоды в Израиле, в Иерусалиме и окрестностях, а также в Иудее и Самарии, в Иорданской долине, в Араве и Негеве наблюдается сильная запыленность воздуха.

Минздрав Израиля рекомендует: на этой неделе избегать физических нагрузок на открытом воздухе/ Эта рекомендация касается всех, но прежде всего – людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин и детей.

