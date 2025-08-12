x
12 августа 2025
Фото

Миллиардеру Джорджу Соросу – 95. Фотогалерея

США
Инвестиции
время публикации: 12 августа 2025 г., 07:29 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 07:29

Фото: Associated Press

12 августа исполнилось 95 лет американскому миллиардеру, инвестору и филантропу Джорджу Соросу – создателю сети организаций, известных как "Фонд Сороса".

Джордж Сорос (имя при рождении Дьёрдь Шварц) родился 12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье среднего достатка. Его отец, Тивадар Шварц, был адвокатом, мать – в девичестве Эржебет Суц, в замужестве – Элизабет Сорос, дочь преуспевающего владельца текстильного магазина. В 1936 году из опасений преследования нацистами семья поменяла свою еврейскую фамилию на более венгерский вариант "Шорош" (Soros).

Соросу было 13 лет в марте 1944 года, когда нацистская Германия оккупировала Венгрию. Семья пережила войну, купив поддельные документы, подтверждающие, что они христиане.

В 1947 году Джордж Сорос переехал в Великобританию, где поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук и успешно её окончил через три года. В 1953 году получил место в компании "Сингер и Фридландер". Работа и одновременно стажировка проходила в арбитражном отделе, который находился рядом с биржей.

В 1956 году Сорос прибыл в Нью-Йорк по приглашению отца своего лондонского друга, который имел свою небольшую брокерскую фирму на Уолл-стрит. К 1967 году он занимал должность руководителя исследований в брокерской компании Arnhold and S. Bleichroeder, а в 1969-м стал управляющим фонда Double Eagle, основанного компанией Arnhold and S. Bleichroeder. В 1973 году основал фонд, позднее получивший название Quantum, который осуществлял спекулятивные операции с ценными бумагами, валютами, биржевыми товарами и добился большого успеха.

В конце 90-х – начале 2000-х занимался бизнесом в России. Участвовал в покупке акций ОАО "Связьинвест", потеряв значительные средства на этой сделке.

Позже Сорос отошел от финансовых спекуляций и декларировал благотворительную деятельность, в том числе в сфере образования и научных исследований. Поддерживал преимущественно инициативы леволиберальной направленности.

Был трижды женат, имеет пятерых детей. В 2023 году Джордж объявил, что передает управление своей империей своему старшему сыну от второго брака Александру (Алексу).

2011 год
С Борисом Ельциным, 1993 год
1997 год
1991 год
2010 год
2006 год
