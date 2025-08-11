"Свободу заложникам": марш в поддержку Израиля в Лондоне. Фоторепортаж
время публикации: 11 августа 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 11:57
Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Сотни людей, включая родственников заложников и членов еврейской общины Великобритании, прошли в воскресенье, 10 августа, маршем к Даунинг-стрит с требованием не признавать Палестинское государство до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые ХАМАСом израильтяне. Марш был организован движением Stop the Hate UK и рядом еврейских организаций.