Супермодели Лили Олдридж – 40. Фотогалерея

Фото: Associated Press

15 ноября исполнилось 40 лет Лили Олдридж – американской супермодели, в прошлом одной из "ангелов" агентства Victoria's Secret.

Она родилась в Санта-Монике (Калифорния) в семье модели и иллюстратора, многие ее близкие работают в индустрии моды. Сама она впервые снялась для журнала в подростковом возрасте, профессионально работает с 16 лет.

Снималась для обложек Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Numéro, Glamour, участвовала в кампаниях Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo и др.

В 2014 году появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue вместе с Крисси Тейген и Ниной Агдал. Работала с ведущими фотографами (включая Стивена Мейзела и Марио Тестино), выходила на подиумы Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа. Параллельно развивает проекты вне подиума – от сотрудничеств с брендами до собственного парфюмерного лейбла Lily Aldridge Parfums (с 2019).

С 2011 года замужем за фронтменом Kings of Leon Кейлебом Фолловиллом. У пары двое детей.