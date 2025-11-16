x
Фото

Газа затоплена после первой осенней бури. Фоторепортаж

Газа
Погода
время публикации: 16 ноября 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 12:44

Фото: Flash90 и Associated Press

Первая осенняя буря в этом сезоне привела к затоплению значительной части сектора Газы. Источники в Газе сообщают о "катастрофическом положении" сотен тысяч палестинцев, у которых нет крыши над головой.

Муниципалитет Хан-Юниса заявил, что после первой же осенней бури возникла серьезная обеспокоенность за жизнь и здоровье более чем 900 тысяч палестинцев, проживающих в палатках в "гуманитарной зоне".

"Аль-Джазира" сообщает со ссылкой на источники в Газе, что город Газа был "полностью затоплен" в течение двух часов непрекращающегося дождя.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
