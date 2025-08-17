Актеру Шону Пенну – 65. Фотогалерея

Фото: Associated Press

17 августа исполнилось 65 лет Шону Пенну – американскому актеру, режиссеру, продюсеру и сценаристу, двукратному обладателю премии "Оскар" (2004, 2009) и множества других кинонаград.

Шон Пенн родился 17 августа 1960 года в городе Санта-Моника (штат Калифорния) в семье режиссёра Лео Пенна и актрисы Айлин Райан. Родители его отца, евреи из Литвы и России, эмигрировали в США в 1898 и 1914 годах. Мать Шона Айлин Райан, урождённая Ануччи – была католичкой итало-ирландского происхождения.

В 19 лет Пенн переехал в Нью-Йорк, начав свою кинокарьеру со съемок в телесериалах. В кино снялся впервые в 1981 году в картине "Отбой" ("Кадеты"). Получил известность после исполнения роли в комедии "Веселые времена в школе Риджмонт" (1982). Ещё большую популярность он приобрел, сыграв роли в фильмах "Плохие мальчишки" (1983) и "Агенты Сокол и Снеговик" (1985).

В 1985 году внимание СМИ привлекла его женитьба на поп-певице Мадонне. С ней он сыграл в "Шанхайском сюрпризе", который считается одним из его самых неудачных фильмов. В 1989 году их брак распался.

В 1991 году Пенн дебютировал как режиссер, поставив по собственному сценарию фильм "Бегущий индеец". В 1995 году он сыграл в драме Тима Роббинса "Мертвец идёт", за роль в которой получил номинацию на "Оскар" и "Серебряный медведь" 46-го Берлинского кинофестиваля. Другим фильмом, где он выступил как режиссёр, стал "Постовой на перекрестке" с Джеком Николсоном в главной роли.

В 1996 году Пенн женился на актрисе Робин Райт, с которой познакомился во время съемок фильма "Состояние исступления" (1990). В 1997 году он сыграл главные роли в фильмах "Поворот" Оливера Стоуна и "Игра" Дэвида Финчера.

В 1997 году Пенн получил премию как лучший актер на Каннском кинофестивале за роль в фильме Ника Кассаветиса "Она прекрасна". С ним играли его жена Робин Райт и Джон Траволта. В 1999 году Пенн получил вторую номинацию на "Оскар" за роль в фильме Вуди Аллена "Сладкий и гадкий".

В 2003 году получил приз Венецианского кинофестиваля Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль за роль в фильме "21 грамм".

Лауреат премий Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" (2003) и "Харви Милк" (2008).

За более чем 40-летнюю кинокарьеры Шон Пенн сыграл в 50 фильмах и сериалах.

После двух браков, завершившихся разводами, у него были романы с актрисой Шарлиз Терон и с актрисой Сьюзан Сарандон. В 2020-м он женился австралийской актрисе Лейле Джордж, в 2022-м они развелись. У него двое детей от второго брака.

Последовательно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения армии РФ. 8 ноября 2022 года в ходе встречи в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским Шон Пенн передал один из двух своих "Оскаров" со словами: "Когда победите, привезете его назад в Малибу. Буду чувствовать себя гораздо лучше, зная, что здесь есть частичка меня".