Визит Трампа в Великобританию: королевский прием и протесты. Фоторепортаж
время публикации: 17 сентября 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 17:02
Фото: Associated Press
17 сентября в Великобританию с официальным визитом прибыл президент США Дональд Трамп. В Виндзорском замке он был принят королем Карлом (Чарльзом) Третьим.
Трампа сопровождает большая делегация представителей деловых кругов. В программе визита – подписание документов об экономическом сотрудничестве.
Трамп, мать которого – шотландка, намерен посетить Шотландию, где расположены принадлежащие ему гольф-клубы.
Визит Трампа сопровождают акции противников его политического курса.