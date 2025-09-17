x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 18:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 18:28
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Визит Трампа в Великобританию: королевский прием и протесты. Фоторепортаж

Великобритания
Дональд Трамп
время публикации: 17 сентября 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 17:02

Фото: Associated Press

17 сентября в Великобританию с официальным визитом прибыл президент США Дональд Трамп. В Виндзорском замке он был принят королем Карлом (Чарльзом) Третьим.

Трампа сопровождает большая делегация представителей деловых кругов. В программе визита – подписание документов об экономическом сотрудничестве.

Трамп, мать которого – шотландка, намерен посетить Шотландию, где расположены принадлежащие ему гольф-клубы.

Визит Трампа сопровождают акции противников его политического курса.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 сентября 2025

Перед визитом Трампа на стену Виндзорского замка спроецировали его фото с Эпштейном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 сентября 2025

Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию