Визит Трампа в Великобританию: королевский прием и протесты. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

17 сентября в Великобританию с официальным визитом прибыл президент США Дональд Трамп. В Виндзорском замке он был принят королем Карлом (Чарльзом) Третьим.

Трампа сопровождает большая делегация представителей деловых кругов. В программе визита – подписание документов об экономическом сотрудничестве.

Трамп, мать которого – шотландка, намерен посетить Шотландию, где расположены принадлежащие ему гольф-клубы.

Визит Трампа сопровождают акции противников его политического курса.