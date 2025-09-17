x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 12:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 12:21
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Перед визитом Трампа на стену Виндзорского замка спроецировали его фото с Эпштейном

Великобритания
Дональд Трамп
время публикации: 17 сентября 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 11:24
Перед визитом Трампа на стену Виндзорского замка спроецировали его фото с Эпштейном
AP Photo/Alastair Grant)

Полиция Великобритании арестовала четырех человек по подозрению в причастности к проецированию на стену Виндзорского замка фотографий президента США Дональда Трампа с предпринимателем Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончившим с собой в тюрьме при странных обстоятельствах.

Также на стену была проецирована фотография, где рядом с президентом стоит первая леди Мелания Трамп, а рядом с Эпштейном – его сообщница Гислейн Максвелл. Еще одно изображение – поздравление с 50-летием, направленное Трампом Эпштейну.

Как сообщает полиция, задержанных подозревают в распространении злонамеренных сообщений. "Мы крайне серьезно относимся к любой несанкционированной деятельности в окрестностях Виндзорского замка", – говорится в заявлении.

Минувшей ночью Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом. 17 сентября в Виндзорском замке он встретится с королем Карлом Третьим, а затем примет участие в торжественном банкете.

Как ожидается, визит президента будет сопровождаться массовыми манифестациями протеста против американской политики, в том числе – поддержки администрацией США Израиля.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 сентября 2025

Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 августа 2025

Пособницу Джеффри Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 июля 2025

Дональд Трамп рассказал, из-за чего поссорился с Джеффри Эпштейном