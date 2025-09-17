Перед визитом Трампа на стену Виндзорского замка спроецировали его фото с Эпштейном

Полиция Великобритании арестовала четырех человек по подозрению в причастности к проецированию на стену Виндзорского замка фотографий президента США Дональда Трампа с предпринимателем Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончившим с собой в тюрьме при странных обстоятельствах.

Также на стену была проецирована фотография, где рядом с президентом стоит первая леди Мелания Трамп, а рядом с Эпштейном – его сообщница Гислейн Максвелл. Еще одно изображение – поздравление с 50-летием, направленное Трампом Эпштейну.

Как сообщает полиция, задержанных подозревают в распространении злонамеренных сообщений. "Мы крайне серьезно относимся к любой несанкционированной деятельности в окрестностях Виндзорского замка", – говорится в заявлении.

Минувшей ночью Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом. 17 сентября в Виндзорском замке он встретится с королем Карлом Третьим, а затем примет участие в торжественном банкете.

Как ожидается, визит президента будет сопровождаться массовыми манифестациями протеста против американской политики, в том числе – поддержки администрацией США Израиля.