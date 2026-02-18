Карнавал в Рио-де-Жанейро 2026: кульминация. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Bruna Prado/Silvia Izquierdo

В Рио-де-Жанейро карнавал дошел до кульминации: в состязаниях участвуют ведущие школы самбы. В этом году соревнуются более 70 танцевальных школ. Карнавал завершится 21 февраля.

Состязание школ самбы считается самым красочным и массовым шоу в мире. Невероятные наряды и маскарадные костюмы, бесконечные фейерверки, всепоглощающие музыкальные ритмы в эти дни привлекают в Рио сотни тысяч бразильцев и иностранных туристов.