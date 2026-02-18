x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 15:22
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Карнавал в Рио-де-Жанейро 2026: кульминация. Фоторепортаж

Бразилия
время публикации: 18 февраля 2026 г., 14:45 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 14:46

Фото: AP Photo/Bruna Prado/Silvia Izquierdo

В Рио-де-Жанейро карнавал дошел до кульминации: в состязаниях участвуют ведущие школы самбы. В этом году соревнуются более 70 танцевальных школ. Карнавал завершится 21 февраля.

Состязание школ самбы считается самым красочным и массовым шоу в мире. Невероятные наряды и маскарадные костюмы, бесконечные фейерверки, всепоглощающие музыкальные ритмы в эти дни привлекают в Рио сотни тысяч бразильцев и иностранных туристов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 16 февраля 2026

Звезды Самбодрома и президент Бразилии в Рио. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 15 февраля 2026

В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал: пляжное безумие и собачий фестиваль. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 13 февраля 2026

Рио готовится к карнавалу: становится всё жарче. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 08 февраля 2026

Предкарнавальный разогрев в Рио: уличные шоу и благословение Самбодрома. Фоторепортаж