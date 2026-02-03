x
03 февраля 2026
03 февраля 2026
Культура

Бенедикт Камбербэтч сыграет в триллере об Афганистане по сценарию бывшего кооординатора USAID

время публикации: 03 февраля 2026 г., 18:42 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 18:41
Бенедикт Камбербэтч сыграет в триллере об Афганистане по сценарию бывшего кооординатора USAID
Scott A Garfitt/Invision/AP

Номинант на премию "Оскар" Бенедикт Камбербэтч утвержден на главную роль в триллере Last Flight ("Последний рейс"). Камбербэтчу предстоит играть американца, помогавшего преследуемым людям найти безопасный путь бегства из Афганистана и Ирака.

Режиссером фильма назначен ирано-британский режиссер, лауреат BAFTA Бабак Анвари ("Тень под облаками"). Сценарий написал Кирк Уоллес Джонсон – писатель и бывший координатор USAID, один из реальных прототипов истории. Джонсон работал в Ираке над восстановлением Фаллуджи, основал благотворительный проект The List Project, помогающий переселять иракцев, сотрудничавших с союзными войсками, а также участвовал в создании программы специальных иммиграционных виз для иракцев и афганцев, работавших на США во время конфликтов.

Сюжет фильма разворачивается в последние дни двадцатилетней войны. В центре истории – молодой афганец Али, который пытается спасти свою семью и покинуть страну до того, где его ждет неминуемая гибель. Ради этого он вынужден довериться американцу Кирку Джонсону, находящемуся за тысячи километров и пытающемуся оставить войну в прошлом.

Съемки проекта запланированы на май 2026 года и пройдут в Великобритании, Марокко и Иордании. Фильм продюсируют компании Two & Two и SunnyMarch, принадлежащая Камбербэтчу. Актер также выступит исполнительным продюсером картины.

