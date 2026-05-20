Пожар в Южной Калифорнии. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Caroline Brehman и AP Photo/Ethan Swope

В Южной Калифорнии десятки тысяч человек получили предписание об эвакуации из-за пожара, который угрожает жилым кварталам в районе Сими-Вэлли, примерно в 50 км к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Пожар начался утром 18 мая, постепенно его площадь растет.

В тушении задействованы сотни пожарных, вертолеты и самолеты-танкеры, сбрасывающие воду и огнезащитный состав.

Причина пожара выясняется.