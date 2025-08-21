ЦАХАЛ конфисковал оружие, которое пытались доставить из Сирии в Ливан. Фото, видео
время публикации: 21 августа 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 12:00
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 810-й бригады "А-Хермон" (210-я дивизия ЦАХАЛа), действуют на территории Сирии, уничтожая военную и террористическую инфраструктуру.
ЦАХАЛ сообщает, что в ходе недавнего рейды на склонах горы Хермон в Сирии были арестованы и допрошены несколько подозреваемых в контрабанде и переброске оружия из Сирии в Ливан. Оружие, которое они перевозили, было конфисковано. В общей сложности изъято более 300 единиц оружия: автоматические винтовки, гранатометы, мины, боеприпасы и т.д.
