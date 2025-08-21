x
21 августа 2025
|
последняя новость: 12:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2025
|
21 августа 2025
|
последняя новость: 12:54
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

ЦАХАЛ конфисковал оружие, которое пытались доставить из Сирии в Ливан. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 21 августа 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 12:00

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 810-й бригады "А-Хермон" (210-я дивизия ЦАХАЛа), действуют на территории Сирии, уничтожая военную и террористическую инфраструктуру.

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе недавнего рейды на склонах горы Хермон в Сирии были арестованы и допрошены несколько подозреваемых в контрабанде и переброске оружия из Сирии в Ливан. Оружие, которое они перевозили, было конфисковано. В общей сложности изъято более 300 единиц оружия: автоматические винтовки, гранатометы, мины, боеприпасы и т.д.

ЦАХАЛ конфисковал оружие, которое пытались доставить из Сирии в Ливан. Фото, видео
ЦАХАЛ конфисковал оружие, которое пытались доставить из Сирии в Ливан. Фото, видео
ЦАХАЛ конфисковал оружие, которое пытались доставить из Сирии в Ливан. Фото, видео
ЦАХАЛ конфисковал оружие, которое пытались доставить из Сирии в Ливан. Фото, видео
ЦАХАЛ конфисковал оружие, которое пытались доставить из Сирии в Ливан. Фото, видео
ЦАХАЛ конфисковал оружие, которое пытались доставить из Сирии в Ливан. Фото, видео
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 01 июня 2025

ЦАХАЛ продолжает "зачистку" Сирии от оружия Асада. Фото, видео
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 05 мая 2025

"Горная бригада" ЦАХАЛа ликвидировала инфраструктуру армии Асада на Голанах. Фото, видео
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 30 марта 2025

"Горная бригада" ЦАХАЛа действует в Сирии. Фото, видео