ЦАХАЛ конфисковал оружие, которое пытались доставить из Сирии в Ливан. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 810-й бригады "А-Хермон" (210-я дивизия ЦАХАЛа), действуют на территории Сирии, уничтожая военную и террористическую инфраструктуру.

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе недавнего рейды на склонах горы Хермон в Сирии были арестованы и допрошены несколько подозреваемых в контрабанде и переброске оружия из Сирии в Ливан. Оружие, которое они перевозили, было конфисковано. В общей сложности изъято более 300 единиц оружия: автоматические винтовки, гранатометы, мины, боеприпасы и т.д.