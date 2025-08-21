x
21 августа 2025
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2025
|
21 августа 2025
|
последняя новость: 11:24
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Хан-Юнисе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 августа 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 11:00

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи и фотографии, на которых показаны этапы ликвидации террористов, участвовавших утром 20 августа в атаке на израильских военных в южной части Хан-Юниса, на юге сектора Газы.

Заявлено о ликвидации около 15 боевиков.

В операции были задействованы бригада "Кфир", спецназ "Харув" и авиация.

Командующий Южным округом генерал-майор Янив Асор вчера осмотрел место столкновения. Там же присутствовали командир 36-й дивизии бригадный генерал Моран Омер, командир бригады "Кфир" полковник А и другие офицеры.

Ранее сообщалось, что около 9 утра 20 августа более 15 террористов провели комбинированную атаку с применением противотанковых средств и пулеметов. Несколько террористов проникли в укрепление размещенных в данном районе бойцов батальона "Нахшон" бригады "Кфир". Бойцы ЦАХАЛа в перестрелке сумели ликвидировать около 10 вооруженных террористов, военнослужащие также навели ВВС на оставшихся боевиков. Позже в течение длительного времени бойцы бригады "Кфир" вели преследование выживших террористов. В результате нападения боец 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир" получил тяжелые ранения, еще двое военнослужащих ранены легко.

ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Хан-Юнисе
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

Подробности боестолкновения в Хан-Юнисе: уничтожены 10 террористов, ранены трое бойцов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

ЦАХАЛ: в бою на юге Газы был тяжело ранен военнослужащий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

СМИ: атака террористов на пост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе