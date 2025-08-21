ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Хан-Юнисе

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи и фотографии, на которых показаны этапы ликвидации террористов, участвовавших утром 20 августа в атаке на израильских военных в южной части Хан-Юниса, на юге сектора Газы.

Заявлено о ликвидации около 15 боевиков.

В операции были задействованы бригада "Кфир", спецназ "Харув" и авиация.

Командующий Южным округом генерал-майор Янив Асор вчера осмотрел место столкновения. Там же присутствовали командир 36-й дивизии бригадный генерал Моран Омер, командир бригады "Кфир" полковник А и другие офицеры.

Ранее сообщалось, что около 9 утра 20 августа более 15 террористов провели комбинированную атаку с применением противотанковых средств и пулеметов. Несколько террористов проникли в укрепление размещенных в данном районе бойцов батальона "Нахшон" бригады "Кфир". Бойцы ЦАХАЛа в перестрелке сумели ликвидировать около 10 вооруженных террористов, военнослужащие также навели ВВС на оставшихся боевиков. Позже в течение длительного времени бойцы бригады "Кфир" вели преследование выживших террористов. В результате нападения боец 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир" получил тяжелые ранения, еще двое военнослужащих ранены легко.