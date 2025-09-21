x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 11:02
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Актеру и режиссеру Биллу Мюррею – 75. Фотогалерея

время публикации: 21 сентября 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 10:00

Фото: Associated Press

21 сентября исполнилось 75 лет Биллу Мюррею – американскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру.

Он родился в Эванстоне, штат Иллинойс, в многодетной католической семье. Актерскую карьеру начинал как комик. Снимался в кино с 1976 года, однако известность пришла к нему только в 1982-м после роли в комедии "Тутси". В 1984-м он блестяще сыграл в фантастической комедии "Охотники за привидениями". Всемирную славу ему принесла главная роль в кинокомедии "День сурка" (1993). За роль в мелодраме "Трудности перевода" (2003) он был удостоен "Золотого глобуса". А для детей он стал кумиром благодаря фильмам "Гарфилд".

В общей сложности, за 50 лет кинокарьеры, Билл Мюррей сыграл почти в 80 фильмах и сериалах.

Был дважды женат, у него шесть сыновей.

2015 год
1985 год
2002 год
С Президентом Бараком Обамой, 2011 год
С Селеной Гомес, 2019 год
2023 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook