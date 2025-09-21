Актеру и режиссеру Биллу Мюррею – 75. Фотогалерея

Фото: Associated Press

21 сентября исполнилось 75 лет Биллу Мюррею – американскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру.

Он родился в Эванстоне, штат Иллинойс, в многодетной католической семье. Актерскую карьеру начинал как комик. Снимался в кино с 1976 года, однако известность пришла к нему только в 1982-м после роли в комедии "Тутси". В 1984-м он блестяще сыграл в фантастической комедии "Охотники за привидениями". Всемирную славу ему принесла главная роль в кинокомедии "День сурка" (1993). За роль в мелодраме "Трудности перевода" (2003) он был удостоен "Золотого глобуса". А для детей он стал кумиром благодаря фильмам "Гарфилд".

В общей сложности, за 50 лет кинокарьеры, Билл Мюррей сыграл почти в 80 фильмах и сериалах.

Был дважды женат, у него шесть сыновей.