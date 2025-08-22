x
Певице Дуа Липе – 30. Фотогалерея

Великобритания
Музыканты
Звезды
время публикации: 22 августа 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 09:34

Фото: Associated Press

22 августа исполнилось 30 лет Дуа Липе – британской певице и модели косовского происхождения.

Она родилась в Вестминстере, Лондон. Её родители – этнические албанцы из Косова, покинули Приштину в 1990-х годах. Ее отец – певец Дукагжин Липа. Обучалась в Sylvia Young Theatre School. В 2008 году вместе с семьей вернулась в Косово, когда страна провозгласила свою независимость от Сербии. В возрасте 15 лет она снова уехала в Лондон, поскольку хотела продолжить свою музыкальную карьеру. В возрасте 16 лет начала карьеру модели.

В 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл. Два года спустя состоялся релиз ее дебютного альбома. По состоянию на 2025 год, у нее вышло три студийных альбома. Удостоена множества музыкальных наград, включая премии "Грэмми".

Таблоиды много писали про романы Липы, но замуж она пока не вышла. Детей нет.

Неоднократно выступала против Израиля, обвиняя израильтян в "геноциде" в Газе. При этом она не раз подчеркивала, что сочувствует и израильтянам тоже, что "не одобряет" действия ХАМАСа, но считает, что мировые лидеры должны остановить войну в Газе.

2025 год
2016 год
2019 год
2021 год
2024 год
2024 год
