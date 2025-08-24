x
24 августа 2025
Фото

ЦАХАЛ конфисковал оружие на юго-западе Сирии, в том числе сербское. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 24 августа 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 13:07

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 474-й бригады "А-Голан" действуют на юго-западе Сирии, проводя операции, целью которых является обнаружение и конфискация оружия, а также допросы и арест подозреваемых в контрабанде оружия.

За последние дни израильскими военными было найдено несколько тайников с оружием, в которых хранились противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), ручные противотанковые гранатометы (РПГ), автоматы "Калашникова" и другое оружие, а также боеприпасы.

Судя по фотографиям и видеозаписям, предоставленным пресс-службой ЦАХАЛа, были найдены ПТУР 9М14М-2 "Малютка-2" (модернизированный вариант, выпускаемый в Сербии), выстрелы к РПГ-7 (клеймо не видно, могло быть произведено в Иране, России или других странах), автоматы "Калашникова" (скорее всего, югославско-сербский вариант Zastava). Многие найденные патроны, по всей видимости, советского или российского производства.

