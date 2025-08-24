Гонки корги и парад мод. Фоторепортаж из Вильнюса
время публикации: 24 августа 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 08:13
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
В субботу, 23 августа, в Вильнюсе в парке Вингис начались двухдневные международные гонки корги Corgi Race Vilnius.
В этом году не менее 120 участников, более 30 из которых приехали из-за рубежа, отмечает Delfi.
Основная часть гонок проходила в субботу: в специальной "синей зоне", установленной в парке, корги и их хозяева соревновались в разгадывании головоломок, на самый громкий лай и в одиночном спринте. Затем состоялся костюмированный парад.
Главным событием дня стали забеги корги.
Международные гонки корги проводятся в столице Литвы с 2020 года.