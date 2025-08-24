Гонки корги и парад мод. Фоторепортаж из Вильнюса

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

В субботу, 23 августа, в Вильнюсе в парке Вингис начались двухдневные международные гонки корги Corgi Race Vilnius.

В этом году не менее 120 участников, более 30 из которых приехали из-за рубежа, отмечает Delfi.

Основная часть гонок проходила в субботу: в специальной "синей зоне", установленной в парке, корги и их хозяева соревновались в разгадывании головоломок, на самый громкий лай и в одиночном спринте. Затем состоялся костюмированный парад.

Главным событием дня стали забеги корги.

Международные гонки корги проводятся в столице Литвы с 2020 года.