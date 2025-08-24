x
24 августа 2025
Фото

Гонки корги и парад мод. Фоторепортаж из Вильнюса

Литва
Животные
время публикации: 24 августа 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 08:13

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

В субботу, 23 августа, в Вильнюсе в парке Вингис начались двухдневные международные гонки корги Corgi Race Vilnius.

В этом году не менее 120 участников, более 30 из которых приехали из-за рубежа, отмечает Delfi.

Основная часть гонок проходила в субботу: в специальной "синей зоне", установленной в парке, корги и их хозяева соревновались в разгадывании головоломок, на самый громкий лай и в одиночном спринте. Затем состоялся костюмированный парад.

Главным событием дня стали забеги корги.

Международные гонки корги проводятся в столице Литвы с 2020 года.

Гонки корги и парад мод. Фоторепортаж из Вильнюса
