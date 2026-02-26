x
26 февраля 2026
Фото

Неделя моды в Милане: новые коллекции и "шкурный" протест PETA. Фоторепортаж

Мода
Акции протеста
Италия
время публикации: 26 февраля 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 11:21

Фото: Associated Press

В Милане проходит Неделя высокой моды. Свои новые коллекции представили известные бренды: Fendi, Missoni, Jil Sander, Onitsuka Tiger и др.

Накануне состоялась акция протеста, организованная Движением за этичное обращение с животными (PETA). Они протестовали против использования натурального меха в индустрии моды. Активисты вырядились в "шкуры" первобытных людей. Эти "шкуры", разумеется, были из искусственного меха. Ни одно животное не пострадало, как, впрочем, в результате акции не пострадала и модная индустрия.

Коллекция Missoni
Коллекция Fendi
Коллекция Fendi
Коллекция Onitsuka Tiger
Коллекция Fendi
Акция протеста, организованная Движением за этичное обращение с животными (PETA)
