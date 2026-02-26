Неделя моды в Милане: новые коллекции и "шкурный" протест PETA. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В Милане проходит Неделя высокой моды. Свои новые коллекции представили известные бренды: Fendi, Missoni, Jil Sander, Onitsuka Tiger и др.

Накануне состоялась акция протеста, организованная Движением за этичное обращение с животными (PETA). Они протестовали против использования натурального меха в индустрии моды. Активисты вырядились в "шкуры" первобытных людей. Эти "шкуры", разумеется, были из искусственного меха. Ни одно животное не пострадало, как, впрочем, в результате акции не пострадала и модная индустрия.