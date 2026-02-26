x
26 февраля 2026
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 февраля 2026
последняя новость: 13:00
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Афганистан обещает дать военный ответ на пакистанские удары

Исламское государство
Афганистан
Пакистан
время публикации: 26 февраля 2026 г., 12:12 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 12:14
Афганистан обещает дать военный ответ на пакистанские удары
AP Photo/Shafiullah Kakar

Правящее в Афганистане движение "Талибан" сообщило, что даст военный ответ на недавние воздушные удары Пакистана по афганской территории. Официальный Кабул обвинил соседнее государства в укрывательстве террористов "Исламского государства".

"Конечно, наш ответ будет носить военный характер, но подробности являются секретными и вдаваться в них я не могу. Но Пакистан должен ответить за свои позорные действия", – заявил пресс-секретарь афганского правительства Забихулла Муджахид.

Удары по афганской территории были нанесены в ночь на 22 февраля. По версии пакистанских властей, удары были "разведывательно-обусловленными и выборочными" и были направлены против лагерей боевиков, связанных с пакистанскими талибами и аффилированными структурами.

Однако, по словам Забихуллы, удары пришлись по гражданским объектам. В провинции Нанхаргар погибли 17 членов одной семьи. В провинции Патика пострадала школа, был ранен ребенок.

Мир
