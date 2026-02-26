Афганистан обещает дать военный ответ на пакистанские удары

Правящее в Афганистане движение "Талибан" сообщило, что даст военный ответ на недавние воздушные удары Пакистана по афганской территории. Официальный Кабул обвинил соседнее государства в укрывательстве террористов "Исламского государства".

"Конечно, наш ответ будет носить военный характер, но подробности являются секретными и вдаваться в них я не могу. Но Пакистан должен ответить за свои позорные действия", – заявил пресс-секретарь афганского правительства Забихулла Муджахид.

Удары по афганской территории были нанесены в ночь на 22 февраля. По версии пакистанских властей, удары были "разведывательно-обусловленными и выборочными" и были направлены против лагерей боевиков, связанных с пакистанскими талибами и аффилированными структурами.

Однако, по словам Забихуллы, удары пришлись по гражданским объектам. В провинции Нанхаргар погибли 17 членов одной семьи. В провинции Патика пострадала школа, был ранен ребенок.