В Греции зажжен огонь зимних олимпийских игр 2026 года. Фоторепортаж
время публикации: 26 ноября 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 15:38
Фото: Associated Press
26 ноября в Олимпии был зажжен огонь зимних олимпийских игр 2026 года. Огонь зажгла актриса Мария Мина, исполнявшая роль верховной жрицы церемонии.
На церемонии присутствовала глава МОК Кирсти Ковентри и большая итальянская делегация.
4 декабря олимпийский огонь прибудет в Афины, откуда его доставят в Рим. В Италии эстафета олимпийского огня начнется 6 декабря и продлится 60 дней.
