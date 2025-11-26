x
Фото

В Греции зажжен огонь зимних олимпийских игр 2026 года. Фоторепортаж

Италия
Греция
Олимпиада 2026
время публикации: 26 ноября 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 15:38

Фото: Associated Press

26 ноября в Олимпии был зажжен огонь зимних олимпийских игр 2026 года. Огонь зажгла актриса Мария Мина, исполнявшая роль верховной жрицы церемонии.

На церемонии присутствовала глава МОК Кирсти Ковентри и большая итальянская делегация.

4 декабря олимпийский огонь прибудет в Афины, откуда его доставят в Рим. В Италии эстафета олимпийского огня начнется 6 декабря и продлится 60 дней.

Фото
