Центральный комплекс МАДА в Рамле: всегда готов к работе в условиях войны. Фоторепортаж

В защищенном диспетчерском центре службы "Маген Давид Адом" (МАДА) в Рамле сотрудники службы принимают экстренные вызовы, координируют работу бригад скорой помощи и распределяют ресурсы в условиях повышенной нагрузки.

Новый центральный комплекс МАДА в Рамле стал одним из ключевых объектов израильской системы экстренного реагирования: он рассчитан на работу как в обычном режиме, так и во время войны, ракетных обстрелов и других чрезвычайных ситуаций.