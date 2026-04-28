Зеленский пригрозил Израилю санкциями за ввоз украденного из Украины зерна

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями за продолжающиеся закупки в России зерна, похищенного на оккупированной территории Украины. Он подчеркнул: тем самым нарушаются и законы Израиля.

"Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны", – сообщил он.

"Россия систематически организует экспорт захваченного зерна. Такие сделки нарушают законодательство самого Государства Израиль. Украина предприняла все необходимые шаги дипломатическими каналами, чтобы исключить подобные инциденты. Однако мы видим, что и очередное такое судно не остановлено. Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации", – сообщает страница главы государства в Facebook.

"На основе информации от разведки мы готовим санкционный пакет, который будет охватывать не только тех, кто непосредственно перевозит это зерно, но и физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме. Украина координирует свои действия с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в европейские санкционные режимы", – добавил он.

"Украина рассчитывает на партнерство и взаимное уважения с каждым государством. Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности ближневосточного региона. Мы ожидаем от израильских властей уважения к Украине и воздержания от шагов, угрожающих двусторонним отношениям", – подводит итог Зеленский.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 апреля в порт Хайфы прибыл греческий сухогруз Panormitis, на борту которого, согласно украинской стороне, находится похищенное с территории Украины зерно. Две недели назад в порту Хайфы было выгружено зерно с балкера "Абинск", как сообщается, также с украинским зерном.

Отметим, что 27 апреля министр иностранных дел Гидеон Саар назвал обвинения в адрес Израиль бездоказательными. "Голословные утверждения не являются фактами. Доказательства, подтверждающие эти обвинения, пока не были предоставлены. Вы даже не подали запрос о правовой помощи прежде, чем обратиться к СМИ и соцсетям", – написал израильский министр. "Вопрос будет рассмотрен, Израиль – правовое государство. Все израильские ведомства будут действовать в соответствии с законом", – заявил глава МИД Израиля.